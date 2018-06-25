Дмитрий Азаров подарил молодой самарской семье два билета на матч Россия-Уругвай на стадион «Самара Арена»
25 июня 2018 15:20
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Евгений Осипов из Тольятти и Анна Шаль из Самары работают в международной IT-компании NetCracker. До дня знакомства в июле 2017 года общение между молодыми людьми осуществлялось исключительно по электронной почте и сугубо по рабочим вопросам. Но совместная командировка в Уругвай оказалась повторным моментом. По словам Евгения, Анна ему приглянулась сразу: парень почувствовал именно с ней он готов пройти рука об руку всю жизнь. Девушка признается, что тоже сердцем поняла, что этот мужчина предназначен ей судьбой.
«Уругвай – очень жаркая солнечная страна на берегу Атлантического океана, в которой живут дружелюбные, темпераментные и эмоциональные люди, - рассказывает Анна. – Конечно, эта мощная энергетика передалась и нам».
После финальной жеребьёвки в Москве в декабре 2017 года стало известно, что в Самаре пройдет футбольная игра между двумя сборными России и Уругвая.
«Мы любим футбол, и конечно, не остались бы в стороне от такого важного события, как чемпионат мира, - говорит Евгений. – Поэтому посчитали, что это счастливый знак, которому необходимо следовать».
Несмотря на то, что 25 июня приходится на понедельник и это нерабочий день для органов ЗАГС, сотрудники Дворца бракосочетаний прониклись историей любви молодых людей и решили пойти им навстречу. После клятв в супружеской верности и любви, молодые люди обменялись кольцами. Первый подарок новой семьи вручили от имени Главы региона Дмитрия Азарова – макет стадиона «Самара Арена», два билета на VIP-трибуну на Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре и два билета на сегодняшний матч между сборными Уругвая и России.
Билеты на сегодняшний матч стали еще одним осуществлением мечты для молодоженов – они признались, что не успели вовремя приобрести заветные билеты на трибуну стадиона «Самара Арена» и собирались смотреть игру в фан-зоне на площади Куйбышева. Потому свадебный подарок от Дмитрия Азарова они встретили с особым ликованием.
«Будем болеть за сборную России, - признались молодожёны. – Ну и конечно, немножко за сборную Уругвая, страны, которая навсегда соединила наши сердца».
Главный документ молодоженам вручил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. После церемонии новобрачные забили гол в ворота у Дворца бракосочетаний и отправились готовиться к сегодняшнему матчу, сообщсет пресс-служба облправительства.
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