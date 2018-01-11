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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров открыл детский сад "Волгарёнок" в Куйбышевском районе Самары

11 января 2018 12:40
48
Дмитрий Азаров открывает детский сад
Сад на 240 мест оснащён всем необходимым.

Сегодня, 11 января, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров открывает детский сад "Волгарёнок" в Куйбышевском районе Самары. Об этом в своем твиттере сообщила советник губернатора Самарской области Наталья Родимова.
Сад на 240 мест оснащён всем необходимым. А названия групп связаны с выбором профессий - "Речники", "Космонавты", "Строители".

В детском саду "Волгарёнок" создано 75 рабочих мест. Многие специалисты перешли сюда из других д/с района - потому что купили квартиру в повелке "Волгарь"
" Работники сада - соседи своих воспитанников. А это всегда укрепляет чувство ответственности, желание трудиться хорошо", - отметил Дмитрий Азаров.

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