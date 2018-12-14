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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров дал старт Году театра в Самарской области

14 декабря 2018 10:15
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Дмитрий Азаров дал старт Году театра в Самарской области Мероприятия Года театра охватят все регионы России.
Мероприятия Года театра охватят все регионы России.

В четверг, 13 декабря, по всей стране состоялось торжественное открытие Года театра. В Самарской области театральный год стартовал в Сызрани в рамках празднования 100-летия драматического театра им. А. Н. Толстого.

Указом президента России Владимира Путина 2019 г. в стране объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений, доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования.

Мероприятия Года театра охватят все регионы России. В Самарской области старт очередному гуманитарному году был дан на сцене старейшего в губернии театра — Сызранской драмы имени А. Н. Толстого, пишет Волга Ньюс.

С видеообращением к служителям мельпомены и поклонникам театрального искусства Самарской области обратился министр культуры РФ Владимир Мединский. Он отметил, что театр — это всегда живые эмоции: "Человек, попадая в театр, начинает совершенно по-другому чувствовать, сопереживать, мыслить, иногда даже просто по-другому думать. Давайте работать так, чтобы этот Год театра запомнился нам на всю жизнь".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что театр — это всегда чудо, которое регулярность поклонникам дарят актеры. Поэтому необходимо поддерживать труппы и создавать условия, чтобы людям были интересны театральное искусство, история региона и своей страны.

"Не зная этого, невозможно любить родину, — отметил губернатор. — Поэтому, какие бы задачи перед нами не стояли, основой нашей государственности остается великая российская культура, культура многонациональная, культура, которая сегодня формирует нашу страну, нашу удивительную общность, которую мы называем гражданами России".

В ходе торжественного вечера Дмитрий Азаров вручил коллективу драмтеатра благодарность министра культуры России и отметил вклад ведущих актеров театра в развитие культуры губернии. В качестве подарка от главы региона театр получил современный светодиодный экран, который труппе необходим для театральных постановок, пишет Волга Ньюс.

pixabay.com

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