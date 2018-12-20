Дмитрий Азаров: "Университеты должны стать основой инновационной экономики"
20 декабря 2018 09:53
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Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров. В среду, 19 декабря он принимал участие в программе "Главная тема" на канале "Россия-24".
Накануне глава региона был избран председателем наблюдательного совета Самарского университета. Его кандидатуру рекомендовали как члены наблюдательного совета, так и представители Министерства науки и высшего образования РФ, пишет Волга Ньюс.
"Я понял, что не могу остаться в стороне от университета, который в последние годы, к сожалению, ослабил свои позиции. Да, это самый востребованный технический вуз в регионе. Но при этом гуманитарному образованию должное внимание не уделяется. Ту синергию, которая ожидалась от объединения вузов, мы в итоге не получили", — сказал губернатор.
Он напомнил, что следующем году стране будет проводится аккредитация образовательных программ. "Мы не можем потерять ни один вуз региона. Они должны стать точками притяжения в губернию талантливой молодежи", — сказал губернатор.
По мнению главы региона, именно высшая школа станет драйвером новой экономической реальности. "Президент сказал, что в мире происходит мощная трансформация и мы должны успевать за этими изменениями. Именно университеты станут центрами инновационной экономики. К ним мы должны обращаться за новыми идеями для развития промышленности, медицины, инфраструктуры", — отметил Азаров.
Фото: Архив «ВН»
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