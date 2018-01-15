Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания

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В четверг, 11 января 2018 года, врио губернатора Самарской областипровёл заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской области. Дмитрий Азаров заметил, что в предыдущий период со стороны региональной власти недостаточное внимание уделялось малым городам губернии."Оказывается так, что малые города не находятся в фокусе внимания региональной власти. Мы традиционно обсуждаем и столицу региона, и Тольятти - совершено особый город не только для нашего региона, но и для нашей страны, крупнейший нестоличный город. Мы всегда отдельно работаем по сельским территориям, и здесь благодаря поддержке федеральной власти работает целый ряд программ, по устойчивому развитию сельских территорий в том числе. Но у нас на мой взгляд абсолютно незаслуженно из фокуса часто выпадают малые города Самарской области. Поэтому я предлагаю - давайте месяц на подготовку возьмем - уже в начале февраля проведем целевое общеобластное совещание. У меня в первой декаде февраля планировался выезд в город Похвистнево. Давайте там проведем совещание по всем малым городам, и посмотрим целый комплекс мероприятий, вплоть до разработки государственной региональной программы по малым городам, системно и комплексно это обсудим. Соответствующее поручение о подготовке я уже дал министерству экономического развития", - подчеркнул Дмитрий Азаров."Совершенно очевидно, что здесь для каждого министерства есть над чем подумать, выдвинуть свои предложения, чтобы мы системно, комплексно подошли к решению тех вопросов, которые накопились по малым городам, вместе определились по приоритетам развития, посоветовались с людьми, чтобы и здесь люди понимали, что в равной степени они имеют возможность рассчитывать на поддержку и государственной, и региональной власти", - отметил Дмитрий Азаров.