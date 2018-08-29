Для ребят в парке Гагарина в Самаре проведут мероприятие ко Дню Знаний

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30 августа с 12 до 13 час в районе кафе «Лесов» в парке им. Ю. Гагарина (со стороны «Парк Хауса», СГООИК «Ассоциация Десница» проводят мероприятие, посвященное Дню знаний, началу нового учебного года.Ребят с инвалидностью и ребят без инвалидности ждут игры, конкурсы, фото с ростовой куклой Пушистиком, сладкие угощения и, конечно, же подарки.Приглашены дети, члены нашей организации, дети Центров «Семья» Советского, Кировского и Октябрьского районов из социально-незащищенных групп.Мероприятие проводится с использованием гранта Президента РФ на развитие гаванского общества, предоставленного Фондом президентских грантов на реализацию социального проекта «Молодые - молодым».