Для администрации Кировского района Самары ищут новое место
10 декабря 2018 10:17
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О планах переезда администрации Кировского района Самары «СО» ОНЛАЙН сообщил ее руководитель Игорь Рудаков. Финансовую поддержку окажут собственники ТРК «Вива Лэнда», которые планируют освоить весь квартал в границах улиц Победы, Кирова, Свободы и Каховской.
В настоящий момент на указанной территории, помимо торгового центра, располагаются несколько корпусов районной администрации, а также с десяток заброшенных двухэтажных домов. По словам Игоря Рудакова, жителей уже расселили с помощью руководства «Вива Лэнда», и теперь помехой для освоения квартала остались муниципальные здания.
Сложности с переездом возникли из-за отсутствия подходящего места. Пока рассматриваются варианты со зданием музыкальной школы на улице Вольской, а также на пересечении улиц Стара Загора и Димитрова. Что будет построено на освобожденной территории, неизвестно. Один из вариантов – офисный центр и подземный парковочный комплекс.
Фото pixabay.com
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