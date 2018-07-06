Девочка пострадала на железной дороге в Сызрани

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Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту травмирования на железной дороге 9 – летней местной жительницы.По предварительным данным 5 июля около 16.00 на 6 км пикет 6 перегона «Сызрань – город - Кашпир» поезд наехал на велосипед, застрявший в железнодорожной колее. В результате чего велосипед отбросило в сторону и им была травмирована девочка, находившаяся в трех метрах от железнодорожных путей. Установлено, что пострадавшая переходила через железнодорожные пути с велосипедом и в этот момент, колесо транспортного средства застряло в строении пути. Девочка пыталась убрать велосипед с рельс, однако в связи с приближением поезда не успела и отбежала в сторону, оставив его на путях. Машинист поезда, увидев велосипед и девочку на путях, подал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение, однако затормозить по объективным причинам не удалось.Пострадавшая получила травмы и в настоящее время находится в больнице.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.