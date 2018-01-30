Дети и взрослые в Самаре приглашаются к участию в областном конкурсе чтецов "Нас водила молодость..."

151

Централизованная система детских библиотек г. о. Самара приглашает детей и взрослых принять участие в областном конкурсе чтецов. Конкурс приурочен к празднованию 100-летия ВЛКСМ.Конкурс проводится региональным отделением ООО "Воспитанники комсомола - мое отечество" и МОО "Самарский литературный центр Василия Шукшина" при поддержке Министерства культуры Самарской области, Министерства образования и науки Самарской области, Самарской Губернской Думы, Самарского отделения Союза писателей России.Прием заявок на городской этап конкурса осуществляется до 10 февраля 2018 года во всех детских библиотеках Самары или по электронной почте: buk-konkurs-csdb@mail.ru.Городской этап оценки чтецов категории от 10 до 13 лет состоится 21 марта 2018 года в Детской библиотеке семейного чтения № 25 по адресу: пр. К. Маркса, 21.Работы оцениваются в следующих номинациях:- поэзия;- проза;- публицистика;- авторское творчество.С Положением о проведении областного конкурса чтецов «Нас водила молодость…» можно ознакомиться в приложенном файле. Также о подробностях проведения конкурса и адресах детских библиотек можно узнать по телефону: 8 (846) 268-77-94 или на сайте: www.csdb-samara.ru.