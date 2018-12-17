Дети Самарской области получат сладкие новогодние подарки от Губернатора

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Приближается самый сказочный и волшебный зимний праздник. Но какой же Новый год без сладких подарков?В этом году новогодние кондитерские наборы от Губернатора получат 538 602 ребенка Самарской области, в том числе дети, находящихся в трудной жизненной ситуации.Для гарантии того, чтобы кондитерские наборы были качественными и безопасными для здоровья, информация об их поставщике заблаговременно была направлена в Управление Роспотребнадзора по Самарской области для проведения соответствующей проверки.Все новогодние подарки уже поступили в муниципальные образования.Как правило, большинство детей получают сладкие наборы на праздничных мероприятиях: ёлках, утренниках, проводимых в школах и детских садиках.В министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области и органы местного самоуправления поступает большое количество обращений граждан по вопросу получения новогодних кондитерских наборов.Кто получит сладкий подарок?Категории детей, имеющих право на получение новогодних кондитерских наборов в текущем году, установлены действующим региональным законодательством. Это:дети в возрасте от 2 до 15 лет включительно, в том числе дети, находящихся в трудной жизненной ситуации;дети в возрасте 16-17 лет включительно, проживающие в многодетных семьях, дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья.Как получить сладкий подарок?В Самаре установлен следующий порядок выдачи новогодних кондитерских наборов:школьники (в том числе обучающиеся на дому) получат новогодние подарки в школах;воспитанникам детских садов новогодние подарки будут вручены в детских образовательных учреждениях;родители детей, состоящих в очереди на поступление в детский сад, будут проинформированы о месте и времени выдачи новогодних подарков по телефону работником детского сада. Также можно получить информацию по телефонам Департамента образования 8(846)333-32-52 и 8(846)332-46-76;дошкольники, посещающие учреждения дополнительного образования и не состоящие в очереди в детский сад, получат сладкие наборы на новогодних праздниках по месту формирования группы.Неорганизованные дети (не посещающие образовательные учреждения; не состоящие в очереди в детский сад; не посещающие группы дошкольников в учреждениях дополнительного образования), получат сладкие новогодние подарки в Комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства.Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и проживающие в многодетных семьях, дети-инвалиды в возрасте от 16 до 17 лет (включительно), получат подарки вКомплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства.В центрах «Семья» подарки будут выдаваться законным представителям (родителям) детей.При обращении в Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства родителям и законным представителям необходимо иметь при себе:свой паспорт;свидетельство о рождении (или паспорт) ребенка;справку с места регистрации (или свидетельство о временной регистрации) ребенка на территории г.о. Самара;документ, подтверждающий статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, ребенка из многодетной семьи, инвалида (для детей в возрасте 16-17 лет).Информацию о выдаче новогодних подарков в Комплексных центрах социального обслуживания населения, можно узнать по телефону: 8(846)333-77-91, сообщает пресс-служба облправительства.pixabay.com