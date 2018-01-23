День студента в Самаре отметят на горнолыжном спуске

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25 января 2018 года в 12:00 на ГЛК «СОК» (Батайская, 18Б) в Красноглинском районе пройдет празднование «Дня Студента». Самые спортивные студенты Самары соберутся на горнолыжке, чтобы отметить свой праздник.Российское студенчество 25 января традиционно отмечает Татьянин день или День студента. В честь этого на горнолыжном комплексе «СОК» состоится большое мероприятие для студентов. Такой праздник на ГЛК «СОК» проходит уже не в первый раз, и каждый год на нем собирается более 1000 молодых людей, чтобы покататься на горных лыжах и сноуборде, поучаствовать в веселых конкурсах и спортивно отметить свой праздник.Всех посетителей ГЛК «СОК» ждут розыгрыши ски-пассов (карточек, дающих право проезда на подъемнике) и сертификатов от партнеров, зажигательные танцы и море хорошего настроения.Начало мероприятия в 12:00. В 13:00 состоится розыгрыш призов от ГЛК «СОК» и партнеров, в 14:00 – пройдет веселая зимняя спартакиада, где можно будет прокатиться на тюбинге, разобрать и собрать сноуборд на время и испытать свою удачу в конкурсе на меткость. А в 15:00 всех гостей комплекса ждут интересные и веселые конкурсы и розыгрыши призов.Организаторами мероприятия являются МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодежи» и ГЛК «СОК».