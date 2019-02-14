День карьеры прошел в школе №101 г. о. Самара

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Событие состоялось в рамках федерального социального проекта «На урок - вместе», инициированного компанией Ingka Centres в России совместно с Региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива». В Самаре исполнителем проекта является СГООИК «Ассоциация Десница». Интерактивные занятия для ребят провели студенты выпускного курса Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна и их преподаватель спецдисциплин Екатерина Алексеевна Болотина.Студенты специальностей «прикладная эстетика» и «парикмахерское искусство» продемонстрировали свои профессиональные навыки на практике, показав ребятам, как сделать повседневный макияж, лёгкие локоны, различные виды кос. Учащиеся школ не только слушали и смотрели, но своими руками старались сделать друг друга красивее с помощью не хитрых приемов, которые они переняли у студентов.Гости из колледжа ответили на многочисленные вопросы ребят: как сделать повседневный макияж и лёгкие локоны, как в домашних условиях ухаживать за кожей лица. Заинтересовались ребята и обучением в колледже, куда их пригласили на День открытых дверей.В 2019 году учеников проектных школ ждут профориентационные встречи и экскурсии, Дни Наставника, профориентационные тестирования, Дни Карьеры! Ребята с инвалидностью и без нее смогут получить непосредственное представление о разных специальностях, что поможет им в дальнейшем с выбором профессии.Задача проекта — привлечь внимание местного и школьного сообщества к проблемам изоляции детей с инвалидностью и повысить уровень инклюзивной культуры у родителей, детей и педагогов. Проект реализуется в Екатеринбурге, Казани, Московской области, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге и Уфе.