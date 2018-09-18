Делегация из Дрезденского технического университета прибыла в СамГУПС, чтобы обменяться опытом и посмотреть на Самару

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В понедельник, 17 сентября, в Самаре прошла встреча представителей Самарского государственного университета путей сообщения с делегацией из Дрезденского технического университета. Студенты немецкого вуза приехали, чтобы обменяться опытом и посмотреть на достопримечательности Самары.- Первое, что заметили гости в вузе - это представители РСО в ярких бойцовках, - рассказали в пресс-службе СамГУПС. - Они расспросили организаторов о том, что означает эта униформа. Представитель студотрядов Руслан Гайфуллин рассказал о движении РСО и показал парадную униформу.На рабочей встрече проректор по учебной работе университета путей сообщения Максим Гаранин рассказал о международном сотрудничестве СамГУПС с вузами западных и восточных стран. А после официальной части российские и немецкие студенты пообщались в неформальной обстановке. Оказалось, что студенты из Дрездена знают о Самаре, все благодаря чемпионату мира по футболу.Кроме того, немецкие студенты отметили, что в Самаре очень красивые девушки.Без подарков учащиеся Дрезденского университета из Самары точно не уедут. Один они уже получили – раритетный значок Российских студенческих отрядов. Его иностранным студентам подарил учащийся СамГУПС Илья Комков. Значок молодой человек хранил у себя два года.- Это значок 1988 года. Мой старший товарищ, с которым работали на Ямале, нашел раритетный значок еще тех времен, когда в отрядах были наши отцы, и он решил оставить мне его на память о нашем знакомстве, - рассказал Илья.Впереди у иностранных студентов насыщенная программа, которая включает экскурсии по Самаре.