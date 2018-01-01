Дед Мороз побывал в гостях у подшефных ребят из реабилитационного центра в Кинеле

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Гости с удовольствием посмотрели на успехи, которые дети добились за прошедший год. Ребята рассказали сказочным персонажам и правоохранителям стихи. Воспитанники учреждения дружно водили хоровод вокруг зеленой красавицы и исполнили танец снеговиков.Сотрудники полиции отметили, что получили на празднике положительные эмоции. Ребята еще долго не отпускали гостей и пообещали, что с нетерпением будут ждать следующей встречи, сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-центр ГУ МВД России по Самарской области