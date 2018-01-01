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Новости /  Общество /  Социум  

Дед Мороз побывал в гостях у подшефных ребят из реабилитационного центра в Кинеле

1 января 2018 15:53
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Ребята еще долго не отпускали гостей и пообещали, что с нетерпением будут ждать следующей встречи.
Исполнить заветные желания маленьких воспитанников «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Кинель и поздравить с наступающими праздниками ребят пришли начальник МО МВД России «Кинельский» полковник полиции Олег Клейменов, заместитель начальника ОУУП, ПДН начальник ОДН майор полиции Нина Ткаченко, представитель Общественного совета Евгений Шведов, Дед Мороз и Снегурочка.

Гости с удовольствием посмотрели на успехи, которые дети добились за прошедший год. Ребята рассказали сказочным персонажам и правоохранителям стихи. Воспитанники учреждения дружно водили хоровод вокруг зеленой красавицы и исполнили танец снеговиков.

Сотрудники полиции отметили, что получили на празднике положительные эмоции. Ребята еще долго не отпускали гостей и пообещали, что с нетерпением будут ждать следующей встречи, сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Самарской области.



Фото:    пресс-центр ГУ МВД России по Самарской области


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Комментарии



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Получилось очень похоже на настоящик собак.
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1 января 2018  17:04
При этом количество военнослужащих в рядах армии осталось прежним — 1 013 628 человек.
Российская армия с 1 января уменьшилась на 293 человека
 При этом количество военнослужащих в рядах армии осталось прежним — 1 013 628 человек.  Социум
208
1 января 2018  15:53
Ребята еще долго не отпускали гостей и пообещали, что с нетерпением будут ждать следующей встречи.
Дед Мороз побывал в гостях у подшефных ребят из реабилитационного центра в Кинеле
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