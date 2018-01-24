"Дачная амнистия" для индивидуальных жилых домов завершится 1 марта

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Упрощенный порядок регистрации индивидуальных жилых домов перестанет действовать с 1 марта 2018 года. "Дачная амнистия" продлилась три года и за это время в управление Росреестра по Самарской области поступило 6,4 тыс. заявлений о регистрации прав на такие строения.Тем, кто планирует успеть оформить дом, построенный на участке предоставленным для ИЖС или для ведения личного подсобного хозяйства необходимо представить правоустанавливающий документ на земельный участок и технический план объекта ИЖС. Он должен быть подготовлен кадастровым инженером в результате выполнения кадастровых работ."Начиная с марта 2018 года потребуется в комплекте документов подавать также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, которое выдается органами местного самоуправления", — отмечает начальник отдела регистрации недвижимости жилого назначения управления Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова.В ведомстве также напоминают, что с 2017 г. одновременно заявление о постановке на кадастровый учет и регистрацию прав можно подать через любой многофункциональный центр без привязки к адресу объекта недвижимости или через сайт Росреестра. Срок регистрации недвижимости в случае обращения через МФЦ составляет 12 рабочих дней, а если документы поданы в электронном виде — три рабочих дня.Стоимость государственной услуги составляет 350 рублей.