Чем заняться на этой неделе в Самарской области
12 марта 2019 15:12
4
12 марта, 10.00-18.00
Фотовыставка «Большой год»
Тольяттинский краеведческий музей, бульвар Ленина, 22
13 марта, 15.00-16.30
Занятия в мультстудии "Маяк"
Детская библиотека № 11 г. Тольятти
13 марта, 17.00-18.00
Занятия в мастерской технического творчества «ЭВМ»
Центральная детская библиотека имени А. С. Пушкина, ул. Юбилейная, д. 25
СЫЗРАНЬ
13 марта, 10.00-17.00
Выставка "Штрих, пятно и точка"
Краеведческий музей, ул. Свердлова, 2
13 марта, 14.00
Конкурс «Золотая нота – 2019», номинация «Отделение народных инструментов»
Детская школа искусств № 1, ул. Советская, д. 49
14 марта, 14.00
Выставка «Искусство на все времена»
Детская школа искусств № 4, пр-кт. Гагарина, д. 99
15 марта, 9.00-17.00
Выставка "Мир вокруг нас"
ЦБС, филиал № 18
15 марта, 16.00
Программа «Хроники космоса»
Анти- кафе «Comix Zone», ул. Советская, д. 6
сегодня в 14:08, передает пресс-служба Туристского информационного центр Самарской области.
Источник фото: Сергей Кильганов
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