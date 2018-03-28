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Новости /  Общество /  Социум  

Брошенные в Самаре на 116 км медведи уехали в Крым

28 марта 2018 11:22
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Брошенные в Самаре на 116 км медведи уехали в Крым Теперь мишки будут жить в сафари-парке.
Теперь мишки будут жить в сафари-парке.

Медведей отправили в Крым 27 марта.
История с хищниками началась 10 марта. В соцсетях появилась информация: на окраине Самары нашли четырех брошенных медведей. 23-летний гималайский медведь Фима, бурые 5-летний Гриша и трехлетние Тима и Тиша. Медведи оказались цирковыми и принадлежали дрессировщику Александру Жвакину. На стоянке их оставили на зиму – на передержку.

Общественность забила тревогу: нельзя косолапых бросать в таком состоянии. Животных перевезли в теплый ангар. Старшему Фиме, у которого на лбу огромная гематома, оказали медицинскую помощь. Помогали всем миром: самарский зоопарк, власти региона, волонтеры, которые собрали деньги на временное содержание медведей.

Взять медведей согласился парк львов «Тайган» в Крыму. Сначала экс-хозяин хищников Александр Жвакин согласился отдать только молодых медведей – Гришу, Тиму и Тишу. Фиму дрессировщик хотел оставить себе. Правда, потом передумал, пишет "КП".

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Комментарии



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