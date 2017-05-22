Болельщиков "Крыльев Советов" приглашают на митинг пенсионеров 28 мая
22 мая 2017 16:09
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Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев в своем блоге пригласил фанатов «Крыльев» на митинг пенсионеров 28 мая: "Огромные средства налогоплательщиков,более миллиарда в год, выделяемые команде в условиях, когда деньги отбирали даже у пенсионеров, стали всего лишь кормушкой группы лиц. " Команда созидания" Меркушкина досозидалась. Причем везде: "Крылья" вылетели из премьер-лиги, а "Мордовия" из НФЛ. Оба города принимают ЧМ-18, в обоих строят огромные новые стадионы. Кто будет на них играть? Кто будет туда ходить?
Боль и гнев переполняют болельщиков "Крыльев"? Приходите на митинг 28 мая, дадим слово! "
Фото ФК "КС"
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