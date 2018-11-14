Более пяти тысяч самарцев приняли участие в первый день финального голосования конкурса «Великие имена России»

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Более 200 тысяч человек, из них 5 тысяч – самарцы, приняли участие в первый день финального голосования конкурса «Великие имена России». По итогам первых суток подавляющее большинство участников (76%) проголосовало через сайт великиеимена.рф – более 160 000 человек. Через социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» отдали голос за своего фаворита 22% граждан – более 47 000 человек. По телефону «горячей линии» 8-800-707-9317 проголосовали 2% желающих, это почти 3 000 человек. Голосование стартовало 12 ноября в 12:00 и продлится до 30 ноября 2018 года.В первый день больше всего людей проголосовало за аэропорты Санкт-Петербург (Пулково) – 9,6 тыс. человек, Москва (Внуково) – 8,5 тыс. человек, Симферополь – 8,4 тыс. человек, Уфа – 8,2 тыс. человек, Нижний Новгород (Стригино) – 7,8 тыс. человек. Крупные города ожидаемо лидируют, тем не менее, высокая активность наблюдается и в ряде регионов с меньшей численностью населения. За аэропорт Калининград (Храброво) отдали голоса 5,5 тыс. человек, за аэропорт Курумоч (Самара) – 5,1 тыс. человек, Горно-Алтайск – 4,0 тыс. человек. По правилам конкурса, проголосовать можно только за один аэропорт из списка.Среди имен-финалистов, которые вошли в финальный шорт-лист, определились очевидные лидеры, которых поддержало абсолютное большинство участников конкурса. Так в Самаре с большим отрывом лидирует Сергей Королёв, в Калининграде – Иммануил Кант, в Пензе – Михаил Лермонтов, в Уфе – Муса Гареев, в Казани – Андрей Туполев, в Нижнем Новгороде – Валерий Чкалов.Примечательно, что в общенациональном списке имен-претендентов есть те, которые потенциально могут стать победителями голосования сразу в двух и более регионах. Так, например, на присвоение своему аэропорту имени основоположника практической космонавтики Сергея Павловича Королёва претендуют, кроме Курумоча, еще 2 воздушные гавани: Магадана и Москвы (Внуково). Присвоение одного имени разным аэропортам недопустимо. Члены Экспертного совета конкурса «Великие имена России» сошлись во мнении, что это имя должен получить аэропорт, где за него будет отдано больше голосов в процентном соотношении.Сводная статистика голосования будет отражаться на главной странице сайта великиеимена.рф и обновляться ежедневно в 12 часов дня. Голосование проходит на сайте, в социальных сетях, по телефону «горячей линии», путем анкетирования. Каждый желающий имеет возможность выбрать наиболее удобный для себя способ. В течение суток все голоса, полученные из разных источников, суммируются, сообщает пресс-служба облправительства.