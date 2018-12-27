Более миллиарда потратили на благоустройство дворов и территорий в Самарской области в 2018 году

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На реализацию в Самарской области приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году было направлено 1 млрд 134 млн рублей, в т.ч. 573 млн из федерального бюджета. Какие объекты благоустроить на эти средства, решали сами жители области на голосовании 18 марта.Главный принцип проекта ФКГС, на котором настоял его инициатор Владимир Путин, - планы благоустройства в городах и поселках формируют сами люди, которые в них живут. В 2018 году жители региона активно включились в обсуждение планов благоустройства, а 18 марта приняли участие в рейтинговом голосовании за лучшие проекты благоустройства общественных. Свой выбор сделали 974 тысячи человек – оказалось, что в пересчете на число жителей это самый высокий показатель в стране.По итогам голосования из 397 заявленных проектов обустройства общественных территорий к реализации в 2018 году был выбран 151 объект, на это было выделено 693,3 млн рублей. Еще 441 млн руб. направили на благоустройство 394 дворов, которые выбрали общественные комиссии на основе предложений граждан. Практически все работы были выполнены вовремя, а их качество проверяли сами жители.Планируется, что в 2019 году финансирование программы «Формирование комфортной городской среды» в Самарской области составит около 1,22 млрд рублей, сообщает сайт облправительства.