Более 300 ветеранов Великой Отечественной войны Самарской области получат денежные выплаты

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В преддверии 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 2019 года) Правительством Санкт-Петербурга будет осуществлена единовременная денежная выплата в размере 7 000 рублей ветеранам-блокадникам, а также гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».Выплата будет производиться ветеранам, проживающим по всей России.В Самарской области проживает более 300 ветеранов.Единовременная выплата будет осуществляться в течение 2019 года. Для получения выплаты необходимо личное (либо через законного представителя) заявление ветерана и удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». На территории Самарской области управлениями социальной защиты населения организован приём заявлений и формирование пакета документов, дающих право на выплату.Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области уже направлены документы в г. Санкт - Петербург для организации выплаты 87 ветеранам-блокадникам, в дальнейшем документы будут направляться ежемесячно в течение текущего года.За дополнительной информацией льготополучателям необходимо обращаться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства, сообщает пресс-служба облправительства.pixabay.com