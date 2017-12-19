Более 400 гранатометчиков ЦВО учатся уничтожать джихад-мобили на полигонах Поволжья

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Гранатометчики 2-й общевойсковой армии в ходе сборов на полигонах в Самарской и Оренбургской областях отрабатывают уничтожение джихад-мобилей условного противника на максимальных дальностях.Военнослужащие отрабатывают правильное занятие позиций у контрольно-пропускных пунктов и административных зданий, учатся вести разведку целей, классифицировать их по важности, вводить поправки при стрельбе. Огневые тренировки проводятся из гранатомётов РПГ-7В и АГС-17 одиночным и групповым способами. Особое внимание уделяется отработке приемов по уничтожению движущихся мишеней, имитирующих транспортные средства, начиненные взрывчаткой под управлением террористов-смертников. Такая тактика широко использовалась незаконными вооруженными формированиями на территории Сирийской Арабской Республики при нападении боевиков на блок-посты, КПП и другие военные объекты правительственных сил.В сборах, которые продолжатся до 22 декабря, принимают участие более 400 гранатометчиков, сообщает пресс-служба ЦВО.