Благодаря прокуратуре в Тольяттинскую городскую поликлинику трудоустроено 9 врачей

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Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти проведена проверка соблюдения требований законодательства об охране здоровья граждан в государственном бюджетном учреждении Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника № 1».В ходе проверки установлено, что требования по обеспечению наличия необходимого количества врачей в медицинском учреждении должным образом не исполняются, что является препятствием для получения гражданами качественной и доступной медицинской помощи.Укомплектованность врачами в поликлинике на момент проверки составила 44%, что свидетельствует о неэффективности проводимого комплекса мероприятий для привлечения медицинских кадров.По фактам выявленного нарушения прокуратурой района в адрес главного врача внесено представление.По результатам рассмотрения представления в ГБУЗ СО «ТГП № 1» кадровая работа пересмотрена, принят комплекс мер, направленных на привлечение к трудовой деятельности работников.После вмешательства прокуратуры в больницу трудоустроено 9 врачей, сообщает облпрокуратура.