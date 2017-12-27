Бесплатный вход в мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история» в Самаре продлен до конца января
27 декабря 2017 11:57
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С 3 по 8 января 2018 года в мультимедийном историческом парке «Россия-Моя история» (ул. Красноармейская 131, ТЦ Гуд`Ок, 3 этаж) пройдёт бесплатный зимний фестиваль с яркой программой, сообщает пресс-служба облправительства.
2, 3, 5, 6, 7, 8 января в 14.00 в конференц-зале будут проходить кинопоказы фильмов на историческую тематику.
3, 4, 5 января на территории Исторического парка «Россия-Моя история» в Самаре будет пребывать Чудотворный список с иконы Божией Матери «Избавительница от бед» (с. Ташла), участвующей в Крестном ходе с казаками Волжского казачьего войска, под руководством есаула Дмитрия Дородного.
В Рождество, 7 января в 14.00 пройдет большой семейный праздник – главная «Историческая ёлка» в Самаре. Праздник откроют ученики Воскресной школы при храме Вознесения. Для самых юных посетителей готовится красочная, весёлая программа. Театр «Чунга-Чанга» покажет спектакль «Ледяные зерна», участниками которого станут все присутствующие. Также, состоится награждение победителей конкурса новогодней игрушки.
Приглашаем всех самарцев к участию в праздничных новогодних меропритиях, а также знакомству с уникальными экспозициями единственного в мире мультимедийного комплекса – «Россия – Моя история», где представлены все события становления и развития нашей страны с древнейших времен до наших дней. Свободный вход продлен до конца января.
Фото: Дильдина Светлана.
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