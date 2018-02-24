Астроном-любитель из Сызрани вынес телескоп на улицу и позволил всем желающим посмотреть на звезды

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Самир выставил телескоп Dob 6 в центре города, у ДК «Художественный»."На морозе продержались более двух часов, за это время Луной и далекими звездами Сириус, Альдеюаран, Бетельгейзе и Туманность Ориона полюбовались около 30 человек, в том числе и курсанты ВУНЦ ВВС ВВА. Люди смотрели на телескоп как на след пришельцев", - рассказал Самир Шафик в своём сообществе.Морозная погода позволила рассмотреть космические объекты с минимальными искажениями.Фото: КТВ ЛУЧ