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Новости /  Общество /  Социум  

Арестованная «девятка» побудила сызранку оплатить коммуналку

22 августа 2018 12:15
137
Арестованная «девятка» побудила сызранку оплатить коммуналку Она задолжала 87 тысяч рублей.
Женщина задолжала 87 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов №2 г. Сызрани Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки А. о взыскании задолженности в размере 87 тысяч рублей в пользу управляющей компании.
Должница была вызвана на прием к судебному приставу — исполнителю, однако в назначенное время в отдел не явилась. Тогда работником Службы был совершен выход по месту ее жительства. В ходе исполнительных действий установлено, что женщина проживает по указанному адресу вместе с семьей. Постановление о возбуждении исполнительного производства получила. Однако исполнять решение суда отказывается в связи с тем, что собирается в отпуск. Судебный пристав — исполнитель пояснила гражданке, что в случае уклонения от исполнения обязательств, с нее будет взыскан исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы задолженности, но не менее 1 тысячи рублей, что в ее случае составляет 6 тысяч рублей.

По истечении добровольного срока, гражданка А. не предоставила судебному приставу документы об оплате задолженности. Должностными лицами УФССП России по Самарской области было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также розыске счетов и наложение ареста на денежные средства должницы. Также судебный пристав совершил повторный выход по адресу женщины. В ходе совершения исполнительных действий у женщины было арестовано имущество в счет погашения задолженности. Судебный пристав составил акт описи и ареста в отношении автомобиля ВАЗ 21099, 2016 года выпуска, в размере 93 тысяч рублей.
После этого гражданка А. погасила задолженность и исполнительский сбор в полном объеме. Арест с автомобиля был снят.

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