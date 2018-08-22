Арестованная «девятка» побудила сызранку оплатить коммуналку

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В отделе судебных приставов №2 г. Сызрани Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки А. о взыскании задолженности в размере 87 тысяч рублей в пользу управляющей компании.Должница была вызвана на прием к судебному приставу — исполнителю, однако в назначенное время в отдел не явилась. Тогда работником Службы был совершен выход по месту ее жительства. В ходе исполнительных действий установлено, что женщина проживает по указанному адресу вместе с семьей. Постановление о возбуждении исполнительного производства получила. Однако исполнять решение суда отказывается в связи с тем, что собирается в отпуск. Судебный пристав — исполнитель пояснила гражданке, что в случае уклонения от исполнения обязательств, с нее будет взыскан исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы задолженности, но не менее 1 тысячи рублей, что в ее случае составляет 6 тысяч рублей.По истечении добровольного срока, гражданка А. не предоставила судебному приставу документы об оплате задолженности. Должностными лицами УФССП России по Самарской области было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также розыске счетов и наложение ареста на денежные средства должницы. Также судебный пристав совершил повторный выход по адресу женщины. В ходе совершения исполнительных действий у женщины было арестовано имущество в счет погашения задолженности. Судебный пристав составил акт описи и ареста в отношении автомобиля ВАЗ 21099, 2016 года выпуска, в размере 93 тысяч рублей.После этого гражданка А. погасила задолженность и исполнительский сбор в полном объеме. Арест с автомобиля был снят.