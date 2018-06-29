Активисты ОНФ выявили попытку захвата земель лесного фонда в Самаре
29 июня 2018 10:46
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Активисты Общероссийского народного фронта выявили попытку захвата земель лесного фонда представителями некоммерческого дачного товарищества «Орленок» в поселке Прибрежный города Самары. В ходе встречи с представителями руководства товарищества и владельцами дачных участков, а также представителями природоохранной прокуратуры, министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, а также администрации города эксперты ОНФ напомнили, что все земли лесного фонда являются федеральной собственностью и любые действия по огораживанию и застройке таких земель не имеют законной силы.
«Мы выехали на место и выявили, что огороженная территория дачного товарищества значительно превышает территорию непосредственно дачных участков. В частности, представители дачного товарищества «Орленок», ссылаясь на то, что это собственность товарищества, на лесной территории площадью более 10 га, прилегающей к дачам, установили трансформаторную будку и домик для сторожа», – рассказал активист ОНФ Олег Ломаев.
Активисты ОНФ пришли к выводу, что со стороны товарищества налицо признаки захвата земель, находящихся в границах Самары и относящихся к федеральным полномочиям согласно Лесному кодексу.
«Общероссийский народный фронт ведет работу по созданию защитных зеленых поясов вокруг крупных городов, которые будут обеспечивать сохранение экологии, давать возможность жителям мегаполисов дышать нормальным воздухом, поэтому такие факты захвата территории леса находятся под особым контролем общественников», – пояснил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Мирошниченко.
Кроме того, в ОНФ считают, что действия руководства дачного товарищества нарушают права других дачников, имеющих участки площадью 6 соток, так как фактические границы дачного товарищества по усмотрению председателя товарищества нарушены и не соответствуют план-схеме территории товарищества. «Добропорядочные дачники не должны страдать из-за руководства товарищества, они должны иметь возможность оформить право собственности на свой участок. И мы, безусловно, поддерживаем дачников, имеющих участки для личного пользования в пределах 6-15 соток и ведущих свое хозяйство на этих землях. Представители министерства лесного хозяйства подтвердили, что препятствий для оформления в собственность таких участков не будет», – уточнил Мирошниченко.
В связи с этим общественники рекомендовали председателю некоммерческого дачного товарищества «Орленок» в поселке Прибрежный убрать ограждение с участков, относящихся к лесному фонду, и направить в департамент строительства и архитектуры Самары уточненные план-схемы границ земельных участков, соответствующие фактически занимаемой дачниками территории. Утвержденные департаментом границы дадут владельцам дач юридическое право оформить в собственность обрабатываемые участки в соответствии с действующим законодательством.
«Эксперты Народного фронта будут держать на контроле ситуацию в интересах добропорядочных владельцев дачными участками, и в интересах всех жителей региона, отстаивая земли лесного фонда от незаконной застройки», – пояснил позицию активистов ОНФ Мирошниченко.
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