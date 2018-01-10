Активисты ОНФ проводят в Самаре акцию «Опасный лед»

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Самарские активисты Общероссийского народного фронта начинают региональную акцию «Опасный лед». Ежегодно в зимний период с целью привлечь внимание коммунальных служб к опасным участкам схода льда с крыш и гололедице каждый житель Самары и Самарской области может опубликовать фотографию в социальной сети с хэштегом #ОпасныйЛед и указать адрес опасного участка.«Мы проводим акцию «Опасный лед» уже четвертый год. В прошлые зимы самарская акция ОНФ привлекла внимание тысяч горожан. На сигналы общественности об опасных участках схода льда с крыш и неочищенных дорогах реагировали городские службы. А это значит, что информация от активных жителей помогла своевременно очистить улицы города от свисающих сосулек, от наледи на тротуарах, и сохранила здоровье многим самарцам. Поэтому мы снова приглашаем к участию в этой акции всех жителей Самарской области. Для этого достаточно сфотографировать опасные участки крыш или дорог и выложить фотографии в социальные сети с хэштегом #ОпасныйЛед. В комментариях под фото мы просим указывать адрес, где расположен опасный участок. Это поможет быстрее исправить ситуацию», – пояснил суть акции самарский активист ОНФ Олег Ломаев.Ежегодно зима имеет печальную статистику по травматизму, отметили эксперты регионального отделения ОНФ. Неустойчивая погода, резкие перепады температур приводят к тому, что на многих крышах домов появляются наледи, которые представляют угрозу для жителей городов области. Активисты ОНФ призывают всех жителей области активно включиться в участие в акции с помощью социальных сетей и помочь департаменту по благоустройству и управляющим компаниям сделать город более безопасным для жителей в зимнее время года.«Активисты ОНФ в первую очередь обращают внимание на социальные объекты – школы, детские сады, учреждения социального обслуживания, поликлиники, помещения пенсионного фонда, те здания, куда приходят граждане, требующие нашего особого внимания и заботы. Призываем сотрудников коммунальных служб подключиться к оперативному реагированию на фотофакты горожан», – призвал член регионального штаба ОНФ Дмитрий Волобоев.Акция «Опасный лед» в Самарской области продолжится до окончания зимнего сезона.