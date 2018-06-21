Активистам ОНФ в Самарской области удалось отменить сомнительную закупку автомобиля

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Активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Самарской области выявили на сайте госзакупок заявку Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Министерства труда и социальной защиты России на «приобретение транспорта» стоимостью 2,3 млн руб. Стоимость служебного автомобиля экспертами ОНФ была признана завышенной, и закупка занесена в категорию сомнительных. По итогам проведенных с руководством учреждения переговоров закупка была отменена.Координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области, член регионального штаба Народного фронта Вадим Нуждин рассказал, что благодаря бдительности активных граждан было изучено техническое задание и обнаружены характеристики, указывающие на автомобиль класса люкс. В частности, казенное учреждение намеревалось приобрести служебный транспорт, обладающий такими характеристиками, как трехступенчатый подогрев передних сидений, обязательное наличие аудиосистем с 7 динамиками, отделка рулевого колеса кожей и другие.«По этим и другим признакам данная закупка была занесена на портал «За честные закупки» как сомнительная. На следующий день у меня состоялся диалог с представителем заказчика, в котором он попытался пояснить, что руководствовался приказом Министерства труда и социальной защиты, который определяет нормативные затраты деятельности федеральных казенных учреждений медико-социальной экспертизы. Со своей стороны, я объяснил руководителю социального учреждения, что заявка на автомобиль имеет завышенные требования по комплектации, что и отразилось на цене машины», - пояснил Нуждин.Уже на следующий день представитель бюро медико-социальной экспертизы Самарской области сообщил активистам ОНФ, что принял решение отменить закупку, о чем на сайте государственных закупок было размещено извещение об отмене определения поставщика.«Нас услышали, к мнению экспертов ОНФ прислушались. Система, выстроенная проектом ОНФ «За честные закупки» сработала: сигнал активиста ОНФ, экспертное подтверждение сомнительной закупки, информация заказчику, отмена закупки. Мы видим, что выстроенный за три с половиной года механизм народного контроля реально позволяет экономить бюджетные средства», – прокомментировал Нуждин.Напомним, всего за время работы проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области экспертами ОНФ признаны сомнительными закупки на сумму 14,6 млрд руб., на 3,2 млрд руб. закупки отменены. Общественники продолжают проводить обучающие семинары для заказчиков и подрядчиков об основах общественного контроля, на которых рассказывают о современных требованиях по закупкам для государственных учреждений, исключающих признаки роскоши и чрезмерности.