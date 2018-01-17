АСИ принимает заявки на конкурс лучших практик наставничества

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О старте всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» объявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева 16 января на пресс-конференции в ТАСС. Заявки на участие в конкурсе принимаются на онлайн-площадке института развития лидеров (Leader ID) до 1 февраля. Церемония награждения победителей состоится 14 февраля на форуме «Наставник 2018», который пройдет на территории ВДНХ в Москве.Лауреаты конкурса получат денежные призы: за первое место - 300 тысяч рублей, за второе - 200 тысяч рублей, за третье - 100 тысяч рублей, отметила глава АСИ.«Мы хотим собрать все лучшее, что уже есть в практике наставничества в различных отраслях и направлениях – корпоративной, социальной, образовательной сферах. Покажем работающие практики, истории успеха людей, которые являются наставниками и учителями для молодого поколения - поколения олимпиадников, чемпионов в спорте, культуре, образовании, производстве», - сказала Светлана Чупшева.Заявки принимаются по 5 основным номинациям:- практики наставничества, связанные с профессиональным и карьерным развитием, передачи знаний и навыков, адаптации к рабочему месту, коллективу, производственной среде, погружение в неписанные законы профессий, компаний и отраслей. Также практики наставничества для учащихся, которые проходят практику на предприятии без отрыва от учебы для дальнейшей профессиональной и социальной адаптации.- практики взаимодействия организаций (за исключением образовательных), опытных состоявшихся руководителей или предпринимателей с начинающим предпринимателями, предполагающие передачу профессиональных знаний и опыта и осуществляемые с целью развития предпринимательских навыков или бизнеса наставляемого.- практики решения социальных проблем, помощи людям в трудной жизненной ситуации, в том числе с использованием добровольческих ресурсов, а также практики профессиональной навигации.- практики управления траекторией развития детей и подростков, уровнем мотивации и творческой активности, побуждением к поиску уникальных решений. Наставничество как способ вдохновить на новое дело и участие в его реализации от планирования до замещения дефицитных компетенций в команде инициаторов.- практики наставничества с использованием интернет технологий, в том числе практики наставничества в формате обучения детей детьми.Дополнительно учреждены 2 персональные номинации:Гран-при- для подвижников наставничества, выпустивших несколько поколений молодых профессионалов.Руководитель года - руководитель предприятия (более 5000 сотрудников), лично принимающий участие в наставничестве.