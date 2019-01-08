9 января в Самаре пройдет открытие мемориальной доски в честь Почетного гражданина города Вагана Каркарьяна
8 января 2019 16:28
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Вагана Гайковича Каркарьяна, без сомнения, можно назвать личностью легендарной для Самары. Этот человек не только многое сделал для формирования архитектурного облика современной Самары, но и всей душой болел за сохранение историко-архитектурного наследия города.
Ваган Гайкович Каркарьян посвятил многие годы своей жизни развитию градостроительства в Самаре, сохранению и преображению архитектурного облика областной столицы. Он был одним из главных разработчиков Генерального плана, ценил уникальный образ исторической части города и очень переживал за бережное отношение к историческим архитектурным памятникам.
Книги Вагана Гайковича Каркарьяна о деревянной Самаре стали уникальным источником информации о старых самарских домах. Многие самарцы впервые познакомилась со знаменитыми самарскими особняками и другими архитектурными шедеврами по рисункам Вагана Гайковича.
Каркарьян - лауреат Губернской премии в области культуры и искусства, неоднократный лауреат Всероссийских и международных фестивалей «Зодчество» за постройки, статьи, книги и серию графических листов. Награжден орденом «Знак Почета».
Ваган Гайкович Каркарьян скончался 6 января 2014 года.
25 июня 2015 года на пленарном заседании Думы городского округа Самара депутаты приняли решение о присвоении звания Почетного гражданина Самары - высшей формы признания заслуг перед городом заслуженному архитектору России Вагану Гайковичу Каркарьяну.
Любая эпоха состоит не только из архитектурных произведений – материальных ценностей, домов. Эпоха, прежде всего, состоит из людей. Таким человеком, создающим вид и облик города, был Ваган Каркарьян.
Церемония открытия мемориальной доски пройдет по адресу: Волжский проспект, д.45, передает пресс-служба горадминистрации.
Деятельность В.Г. Каркарьяна
С 1958 года - архитектор в «Горпроекте» (г. Куйбышев).
С 1962 года - член Союза архитекторов СССР.
В 1964-1988 годах - председатель правления Куйбышевской организации Союза архитекторов СССР. Избирался членом правления, членом секретариата, Секретарем Правления СА СССР.
В 1965-1986 годах - заместитель директора по вопросам архитектуры института «Горпроект» (Самара).
С 1984 года - заслуженный архитектор России.
В 1986-1996 - директор института «Самарагражданпроект» (Самара).
С 1994 - член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук.
С 1996 - профессор Самарского государственного архитектурно-строительного университета. Являлся членом комиссии по охране памятников архитектуры Российской Академии архитектуры и строительных наук.
Здания, сооружения и проекты, созданные в Самаре при участии В.Г.Каркарьяна
• Церковь Святого Креста;
• Генеральный план развития города Куйбышева (совм. с Н.В.Подовинниковым, Н.И.Розановым);
• 2-я очередь набережной реки Волги (совм. с А.В.Годзевичем);
• Гостиница «Волга» (совм. с А.В.Годзевичем);
• Здание администрации области (совместно с А.Г.Моргуном, В.Б.Черняком);
• Здание проектных организаций (Самарская площадь, совм. с А.Г.Моргуном, Н.А.Дегтяревым);
• Фонтан 30-летия Победы (совм. с В.А.Борисовым, художником Р.Н.Барановым);
• Дом актера (совместно с Н.А.Красько);
• Дворец Бракосочетаний (совм. с А.Н.Герасимовым);
• Застройка улицы Молодогвардейской (совм. с В.А.Голосовым, В.Н.Блохиным);
• Здание управления метрополитеном (совм. с А.Н.Герасимовым);
• Жилой дом по улице Вилоновской, 1;
• Фасад и зал заседаний Самарской Губернской Думы (реконструкция);
• Аэровокзал аэропорта Курумоч (реконструкция, совм. с Г.А.Васильевым, К.В.Каркарьяном);
• 11-й микрорайон северо-восточного района;
• Проект нового общегородского центра в районе Центрального парка (совместно с А.Т.Кимом, Ю.И.Мусатовым, Л.Зайцевой);
• Застройка улицы Ленинской. Памятник погибшим воинам на городском кладбище (совм. с Р.А.Аракеляном, Ю.И.Мусатовым, Ю.В.Храмовым);
• Армянская часовня (совм. с А.Мнацаканяном);
• Проект центральной части г. Куйбышева (совм. с М.А.Труфановым, И.М.Зобиной);
• Проект реконструкции Дома Промышленности (совм. с М.А. Труфановым, И.М.Зобиной, В.М.Устиновым);
• Проект Монумента Славы (совм. с М.А.Труфановым, Ю.В.Храмовым, художником Г.Г.Кикиным);
• Проект жилого дома на ул. М. Горького;
• Проект железнодорожного вокзала г. Самары (совм. с К.В. Каркарьяном, А.А. Маврычевым, И.А. Лаптевой);
• Проект гостиницы (угол Ленинградской Чапаевской, реконструкция).
Фото: пресс-служба горадминистрации
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