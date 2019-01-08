9 января в Самаре пройдет открытие мемориальной доски в честь Почетного гражданина города Вагана Каркарьяна

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Вагана Гайковича Каркарьяна, без сомнения, можно назвать личностью легендарной для Самары. Этот человек не только многое сделал для формирования архитектурного облика современной Самары, но и всей душой болел за сохранение историко-архитектурного наследия города.Ваган Гайкович Каркарьян посвятил многие годы своей жизни развитию градостроительства в Самаре, сохранению и преображению архитектурного облика областной столицы. Он был одним из главных разработчиков Генерального плана, ценил уникальный образ исторической части города и очень переживал за бережное отношение к историческим архитектурным памятникам.Книги Вагана Гайковича Каркарьяна о деревянной Самаре стали уникальным источником информации о старых самарских домах. Многие самарцы впервые познакомилась со знаменитыми самарскими особняками и другими архитектурными шедеврами по рисункам Вагана Гайковича.Каркарьян - лауреат Губернской премии в области культуры и искусства, неоднократный лауреат Всероссийских и международных фестивалей «Зодчество» за постройки, статьи, книги и серию графических листов. Награжден орденом «Знак Почета».Ваган Гайкович Каркарьян скончался 6 января 2014 года.25 июня 2015 года на пленарном заседании Думы городского округа Самара депутаты приняли решение о присвоении звания Почетного гражданина Самары - высшей формы признания заслуг перед городом заслуженному архитектору России Вагану Гайковичу Каркарьяну.Любая эпоха состоит не только из архитектурных произведений – материальных ценностей, домов. Эпоха, прежде всего, состоит из людей. Таким человеком, создающим вид и облик города, был Ваган Каркарьян.Церемония открытия мемориальной доски пройдет по адресу: Волжский проспект, д.45, передает пресс-служба горадминистрации.С 1958 года - архитектор в «Горпроекте» (г. Куйбышев).С 1962 года - член Союза архитекторов СССР.В 1964-1988 годах - председатель правления Куйбышевской организации Союза архитекторов СССР. Избирался членом правления, членом секретариата, Секретарем Правления СА СССР.В 1965-1986 годах - заместитель директора по вопросам архитектуры института «Горпроект» (Самара).С 1984 года - заслуженный архитектор России.В 1986-1996 - директор института «Самарагражданпроект» (Самара).С 1994 - член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук.С 1996 - профессор Самарского государственного архитектурно-строительного университета. Являлся членом комиссии по охране памятников архитектуры Российской Академии архитектуры и строительных наук.• Церковь Святого Креста;• Генеральный план развития города Куйбышева (совм. с Н.В.Подовинниковым, Н.И.Розановым);• 2-я очередь набережной реки Волги (совм. с А.В.Годзевичем);• Гостиница «Волга» (совм. с А.В.Годзевичем);• Здание администрации области (совместно с А.Г.Моргуном, В.Б.Черняком);• Здание проектных организаций (Самарская площадь, совм. с А.Г.Моргуном, Н.А.Дегтяревым);• Фонтан 30-летия Победы (совм. с В.А.Борисовым, художником Р.Н.Барановым);• Дом актера (совместно с Н.А.Красько);• Дворец Бракосочетаний (совм. с А.Н.Герасимовым);• Застройка улицы Молодогвардейской (совм. с В.А.Голосовым, В.Н.Блохиным);• Здание управления метрополитеном (совм. с А.Н.Герасимовым);• Жилой дом по улице Вилоновской, 1;• Фасад и зал заседаний Самарской Губернской Думы (реконструкция);• Аэровокзал аэропорта Курумоч (реконструкция, совм. с Г.А.Васильевым, К.В.Каркарьяном);• 11-й микрорайон северо-восточного района;• Проект нового общегородского центра в районе Центрального парка (совместно с А.Т.Кимом, Ю.И.Мусатовым, Л.Зайцевой);• Застройка улицы Ленинской. Памятник погибшим воинам на городском кладбище (совм. с Р.А.Аракеляном, Ю.И.Мусатовым, Ю.В.Храмовым);• Армянская часовня (совм. с А.Мнацаканяном);• Проект центральной части г. Куйбышева (совм. с М.А.Труфановым, И.М.Зобиной);• Проект реконструкции Дома Промышленности (совм. с М.А. Труфановым, И.М.Зобиной, В.М.Устиновым);• Проект Монумента Славы (совм. с М.А.Труфановым, Ю.В.Храмовым, художником Г.Г.Кикиным);• Проект жилого дома на ул. М. Горького;• Проект железнодорожного вокзала г. Самары (совм. с К.В. Каркарьяном, А.А. Маврычевым, И.А. Лаптевой);• Проект гостиницы (угол Ленинградской Чапаевской, реконструкция).Фото: пресс-служба горадминистрации