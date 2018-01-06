7 января самарцев приглашают на площадь Куйбышева на Рождественские гуляния
6 января 2018 15:25
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Главная площадь Самары на протяжении всех новогодних каникул остается центральной площадкой празднования Нового года и народных гуляний.
Горожане и гости города с удовольствием фотографируются на фоне ледовых скульптур, установленных к 100-летию «Союзмультфильма»: «Ну, погоди», «Морозко», «Трон и Снежная Королева», «Умка», «Щелкунчик и Маша», «Чебурашка и Гена», «Снеговик-Почтовик». Новогоднее настроение создает праздничная иллюминация, а также световые фигуры. На площади установлены огромные светящиеся шары, а также арт-объекты, посвященные грядущему ЧМ-2018.
С 26 декабря 2017 года по 8 января 2018 (с 12.00 до 20.00 ч) на площади для горожан и гостей города работает проект «В гостях у Самарского Деда Мороза». Здесь юных гостей ждет интерактивная программа со сказочными персонажами – путешествие по сказочному лесу-лабиринту. В самой усадьбе гостей ждет новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Все желающие могут сфотографироваться с Самарским Дедом Морозом, загадать желание.
Большой популярностью пользуется аттракцион «Ледяная горка». Впервые в этом году катание на деревянной горке на площади бесплатное на весь период работы (с 31 декабря 2017 года по 1 марта 2018 года). Важно отметить, что катание на аттракционе проводится только на тюбингах компании-организатора, которые также выдаются бесплатно. Время работы аттракциона – с 10.00 до 22.00 ч.
По традиции, все новогодние каникулы на площади Куйбышева работают два бесплатных катка, организован прокат коньков, работают точки с горячим питанием, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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