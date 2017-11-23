2-я общевойсковая армия (штаб в Самаре) была признана лучшим объединением ЦВО по итогам 2017 года

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2-я общевойсковая армия, дислоцированная в регионах Поволжья, была признана лучшим объединением Центрального военного округа в 2017 году. Соответствующий кубок и грамоту получил на подведении итогов временно исполняющий обязанности командующего 2-й армией генерал-майор- В этом году мы действительно выполнили колоссальный объем работы, - сказал журналистам генерал Бердников. - Военнослужащие получили большой опыт на совместных окружных и международных учениях. Наши подразделения представляли военный округ на нескольких совместных учениях в Таджикистане, нашими расчетами был проведен первый пуск новой ракеты ОТРК «Искандер-М» на учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистане.В 2017 году соединения и воинские части 2-й гвардейской общевойсковой армии провели и приняли участие в более 20 крупных учениях, из них три – международных. Основными задачами были поддержание боевой и мобилизационной готовности, повышение результативности проведения основных мероприятий боевой подготовки, совершенствование полученных навыков всех категорий военнослужащих, сообщает пресс-служба ЦВО.