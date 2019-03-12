2-я армия в Поволжье начала получать по Гособоронзаказу противогазы нового поколения

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Новые средства защиты органов дыхания отличаются повышенной эластичностью за счет использования синтетического бутилкаучука и силикона. В отличие от других образцов, имеющихся в Вооруженных Силах РФ, новые противогазы предусматривают возможность потребления воды в процессе эксплуатации, а также установки средств коррекции зрения.Противогазы в ближайшее время будут выданы всем военнослужащим отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированного в Самарской области, а также профильным специалистам во всех других воинских частях и соединениях армии, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)