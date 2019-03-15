5 тонн санкционной икры мойвы и сельди были задержаны сотрудниками Россельхознадзора Самарской и Оренбургской областей
15 марта 2019 16:03
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Данную партию икры пытались завезти в Россию из Казахстана через пункт пропуска «Маштаково» в Первомайском районе Оренбургской области. Продукция следовала из Уральска в Ростов-на-Дону. Запрещенный к ввозу в РФ товар был обнаружен при проведении документарного контроля и осмотра автотранспортного средства. Данная продукция была завезена из Норвегии для последующей переработки на предприятиях республики Казахстан. По всей вероятности, ее планировалось реализовывать для приготовления роллов. Икра мойвы обычно имеет желтый цвет, в данном же случае был использован красный краситель.
Вся партия икры была изъята и направлена на ветсанутильзавод в поселок Дубовый Умет для ее утилизации, передает mcx-samara.ru.
Фото: mcx-samara.ru
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