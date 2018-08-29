1 сентября всех желающих приглашают в музей и в сад особняка Клодта на праздничную программу

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Мы работаем с 9.00 до 18.00 (касса - до 17.30).Наш адрес: ул.Куйбышева, 139. Тел.: 332-43-98.Для вас - ПРОГРАММА ВЫХОДНОГО ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ:11.30-12.30. 16.00-17.00. Бесплатная экскурсия (взрослые оплачивают только входной билет, дошкольники и школьники – бесплатно).12.00-17.30. Работа фотозоны.12.00-17.30. Проект «НЫРЯЕМ!» Рисуем на асфальте цветными мелками!12.00-17.30. Проект «ПЛЕНЭР В САДУ ОСОБНЯКА КЛОДТА»12.00-13.00. 14.30-15.30. Проект «ВАШ РЕБЕНОК РИСУЕТ». Консультация для родителей рисующих детей. Н.В.Иевлева встречается с родителями, можно принести рисунки ребенка для консультации. Дети в это время занимаются с педагогом на пленэре – рисуют на мольбертах в саду.13.00-14.00. 14.30-15.30. Мастер-класс «БРЕЛОК-МОНОГРАММА». После мини-лекции о буквице на заготовленной форме со светоотражающим эффектом рисуем гелевыми цветными ручками – и брелок на рюкзак к новому учебному году готов! Стоимость участия – 100 руб.14.00-17.30. Старинные игры в саду особняка Клодта.14.00-15.30. Мастер-класс «КЕРАМИКА. ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО». Занятие в мастерской керамики. Осваиваем приемы работы с глиной, делаем панно и уносим изделие с собой. Стоимость участия – 200 руб. ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА! Группа не больше 10 чел.