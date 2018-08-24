1 сентября в самарских школах будет выходным днем

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В самарских школах 1 сентября будет выходным днем.Линейки пройдут с 9 утра, возможно,в школах, где места немного они будут проходить в два или три этапа - максимум до 11 часов.После этого детей и родителей отпустят гулять.- Мы планируем много праздничных мероприятий, в том числе и на пешеходной по выходным улице Куйбышева, сделаем День знаний веселым и незабываемым. Ну и, конечно же, не забываем про футбол - в этот день на стадионе состоится игра "Крыльев Советов" и "Анжи". У всех будет возможность взять с собой детей и поехать на матч после линейки, только покормить школьников не забудьте, - отметила она.