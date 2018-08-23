8 сентября в Самарской области впервые пройдет Фестиваль студентов
23 августа 2018 17:41
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Об этом сегодня сообщили на совместной пресс-конференции.
8 сентября в Самарской области впервые пройдет Фестиваль студентов!
Он станет уникальным научно-образовательным пространством: на одной площадке 17 вузов представят инновационные разработки и лучшие практики лабораторий и кафедр, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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