9 сентября в Самарской области могут впервые проголосовать свыше 11 тысяч человек

164

По официальной информации областной избирательной комиссии по состоянию на 1 июля 2018 года в Самарском регионе около 2,400 тыс. человек являются избирателями, из них более 890 тыс. избирателей проживают в областном центре. Впервые проголосовать на выборахсмогут около 11 тысяч молодых избирателей, достигших 18 летнего возраста.Напомним, голосование проводится на 1783 избирательных участках. Из них в областном центре находится 450 участков, еще 1333 участка расположены в районах Самарской области.Кроме того, на территории губернии образованы 21 избирательных участка по месту временного пребывания избирателей (из них в городе Самаре: 16 участков), передает пресс-служба облправительства.