1 сентября в Самаре временно изменится схема движения транспорта
31 августа 2017 20:23
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- с 20:00 31 августа до 16:00 1 сентября в связи с проведением торжественного мероприятия «День Знаний СамГТУ» будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (без ограничения движения) по Волжскому проспекту от Чкаловского спуска до дома № 47 по Волжскому проспекту;
- с 08:00 до 10:00 1 сентября в связи с проведением торжественной линейки ГБОУ ВО Самарская государственная областная академия (Наяновой) будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (без ограничения движения) на пл. Чапаева;
- с 08:00 до 12:00 1 сентября в связи с проведением торжественного мероприятия «День знаний СамГУПС» будет ограничено движение автотранспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) по ул. Свободы от ул. XXII Партсъезда
до Первого Безымянного переулка; также на указанном участке улицы Свободы будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств с 20:00 31 августа до 12:00 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации Самары,
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