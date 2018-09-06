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Новости /  Общество /  Социум  

8 сентября в Самаре пройдёт Фестиваль студентов

6 сентября 2018 14:17
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Главные задачи фестиваля – формирование и развитие научного и творческого потенциала студенческой молодежи, обмен достижениями, пропаганда здорового образа жизни и выстраивание партнерских отношений между вузами Самарской области.
Впервые в Самаре на 2-й очереди набережной реки Волги 8 сентября 2018 года пройдет Фестиваль студентов (главная сцена – у бассейна ЦСКА ВВС), посвященный 100-летию университетского образования в Самарской области и проводимый в рамках празднования Дня города в Самаре.

Начало мероприятия – в 15:00.

Инициатива проведения Фестиваля принадлежит студенческой молодежи Самарской области и поддержана uлавой региона Дмитрием Азаровым. Главные задачи фестиваля – формирование и развитие научного и творческого потенциала студенческой молодежи, обмен достижениями, пропаганда здорового образа жизни и разнообразного досуга, выстраивание партнерских отношений между вузами Самарской области.

Фестиваль студентов станет уникальным научно-образовательным пространством: на одной площадке 17 ведущих вузов Самарской области представят инновационные разработки и лучшие практики лабораторий и кафедр. Также будут представлены площадки молодежных
общественных организаций: совета старост Самарской области, Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области, Студенческого совета Самарской области. Будет работать студенческий пресс-центр Фестиваля.

Участниками Фестиваля станут более 5 тысяч студентов: научная, творческая и спортивная молодежь, лидеры студенческого самоуправления. В рамках Фестиваля студенческие команды смогут приять участие в межвузовском чемпионате искусств на вокальной площадке «Территория музыки» и танцевальной площадке «Лига танцев», студенческом турнире «Интеллектуальная вышка». На спортивной площадке можно будет попробовать свои силы в сдаче норм ГТО, в спортивно-игровых состязаниях.

От главной сцены до спортивной площадки пройдет Парад спортсменов, в котором примут участие представители спортивных федераций, студенческих спортивных клубов, студенты профессиональных образовательных организаций, вузов и школьники. Присоединиться к ним
смогут все самарцы, неравнодушные к спорту. Далее организаторы предложат всем желающим принять участие в масштабном флеш-мобе.

Завершится мероприятие выступлением популярной российской певицы Елены Темниковой и праздничным фейерверком, передает пресс-служба облправительства.

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Комментарии



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