1 сентября сотрудники ГИБДД преподнесут юным пешеходам подарок - мероприятие «День Знаний. Дорога в школу!»

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1 этап пройдет на пешеходном переходе. Юным участникам дорожного движения инспекторы будут предлагать помочь перейти дорогу попешеходному переходу зверькам из «Ручного зоопарка», тем самым напомнив окружающим правила перехода проезжей части.2 этап пройдет в Автогородке, где будут выставлены тематические площадки:- «Стань заметным!» мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов- «Мой друг велосипед!»- «Изучаю ПДД» показ видеороликов по БДД- «Детское удерживающее устройство»- «Знакомимся! Мотовзвод»Детей ждут подарки и сладкие призы и фотозоны с представителями «Ручного зоопарка» и ростовыми куклами, передает пресс-служба ГИБДД Самара.Начало мероприятия: парк Гагарина Автогородок1 этап с 12:00 до 13:002 этап с 13:00 до 14:00