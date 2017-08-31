1 сентября состоится первая торжественная линейка в новой школе микрорайона «Южный город»

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«Образовательный центр «Южный город» реализован как уникальная образовательная среда, в которой дети смогут развиваться максимально разносторонними личностями. В учебном заведении внедрена автоматическая система учета, которая позволит родителям дистанционно контролировать успеваемость и посещаемость ребенка. Во всех кабинетах и рекреациях школы оборудованы зоны Wi-Fi. На базе школы организован внутренний электронный портал для доступа учителей и школьников к методической литературе и электронным книгам. Для развития творческих способностей создано целое крыло творчества, в составе которого классы робототехники, изостудия, фотолаборатория, студия звукозаписи, музыкальный зал. С целью увеличения интереса к предметам естественно-биологического цикла в школе образована аграрная станция «АгроТека».Образовательный центр получил высокую оценку со стороны федеральных властей. Как отметила замминистра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, посетившая школу в середине августа: «Такую школу я вижу впервые. Это будет одна из лучших школ в России не только по архитектурному решению, но и по качеству знаний», сообщает пресс-служба ДК «Древо».Фото: ДК «Древо»