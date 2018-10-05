6 октября будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»
5 октября 2018 16:21
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Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой проезд.
Будет работать и специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»), и от Барбошиной поляны (через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»).
Маршрут S5 от Барбошиной поляны до стадиона начнет работу - в 12:30; от ул. Тухачевского до стадиона в 11:57. Интервал движения трамвая S5 – 6 - 7 минут.
Движение трамвайного маршрута S5 будет осуществляться со всеми остановками. Изменений в работе остальных трамвайных маршрутов не планируется.
Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на маршрутах общественного транспорта:
- на трамвайных маршрутах №№5, 11, 12, 22, на троллейбусных маршрутах №№8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусном маршруте №50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;
- на трамвайных маршрутах №№22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусных маршрутах №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295 до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.
Вывоз со стадиона будет осуществляться в том же режиме, что и доставка. Будут задействованы проходящие вблизи стадиона регулярные автобусные маршруты.
Также для вывоза болельщиков со стадиона после окончания футбольного матча будет работать специальный трамвайный маршрут S5.
Посадка на трамваи будет осуществляться одновременно с двух площадок. С правой площадки (по направлению в сторону Московского шоссе) трамвайные поезда будут отправляться по маршруту «Стадион – Барбошина поляна» (со всеми остановками по пути следования), а с левой площадки – по маршруту «Стадион – Железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского» (также со всеми остановками по пути следования).
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в день проведения на стадионе «Самара Арена» матча Крылья Советов – Динамо, 6 октября с 15:00 до 23:00, будет временно прекращено движение транспортных средств на участках: улица Дальняя, улица Арена 2018, улица 1-я стадионная, Проезд № 6, Проезд № 7, Проезд № 8, Проезд № 9, Проезд № 10, Проезд № 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.
Кроме того, 6 октября с 8.00 до 23.00 будет введен временный запрет остановки транспортных средств на участках: Волжское шоссе, улица Арена 2018, улица Дальняя, улица Демократическая, улица Ташкентская, улица 2-я стадионная, Проезд № 2, Проезд № 6, Проезд № 7, Проезд № 8, Проезд № 9, Проезд № 10, Проезд № 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.
Временные ограничения движения не распространяются на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов, передает пресс-служба администрации Самары.
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