8 обычных продуктов, которые могут серьёзно навредить здоровью life.ru
6 августа 2018 16:31
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Морковь
Морковь полна витаминов, минералов и волокон, которые хороши для пищеварения. Однако потребление слишком большого количества моркови может привести к избытку в организме молекул бета-каротина — формы витамина А. Каротинемия, заболевание, вызванное избытком каротиноидов в плазме, характеризуется жёлтым или оранжевым оттенком кожи. Учёные зафиксировали случай, когда кожа 66-летней женщины стала ярко-оранжевой после того, как она приняла слишком много каротиносодержащих БАДов. Эксперты говорят, что в группе риска находятся люди, которые потребляют около чашки нарезанной моркови каждый день в течение нескольких месяцев.
Тунец
Потребление слишком большого количества сырого тунца может привести к увеличению уровня ртути в организме. Дело в том, что крупные рыбы, в числе которых и голубой тунец, могут накапливать метилртуть в мышечной ткани. Определить уровень содержания ртути в сыром тунце без специального оборудования невозможно. Тем не менее исследования показывают, что содержание ртути в тунце, который используется для приготовления блюд в японских ресторанах, как правило, находится чуть выше нормы. Об этом, в частности, свидетельствуют данные, опубликованные в 2010 году в журнале Biology Letters.
Долгосрочное отравление ртутью может влиять на функцию памяти и ухудшить процесс обучения. Тяжёлые случаи могут привести к проблемам с почками и летальному исходу. Для человека весом 70 килограммов FDA рекомендует потреблять не более 170 граммов тунца в неделю.
Капуста
В 2011 году мужчина был госпитализирован после передозировки брюссельской капустой на рождественском ужине. Пострадавший жил с искусственным сердцем и принимал антикоагулянты для нормальной работы миокарда. Как и большинство крестоцветных овощей, брюссельская капуста содержит большое количество витамина К, который способствует свёртыванию крови. В результате такого сочетания (антикоагулянты и витамин К) мужчина и оказался в критическом состоянии.
Арахис и арахисовое масло
Одной из наиболее распространённых аллергий является аллергия на арахис. Анафилаксия — самая тяжёлая реакция, которая может привести к сильному сужению дыхательных путей, шоку и даже потере сознания. Это очень опасно, если её не лечить. Поэтому нужно знать, на что у вас аллергия, прежде чем кушать арахисовое масло.
Вода
Диетологи регулярно призывают нас пить больше воды. Достаточное её потребление (около 2-2,5 литра в день) оптимизирует работу всех систем организма, а заодно улучшает качество сна. Но воды может быть и слишком много. Водная интоксикация возникает, когда человек пьёт столько воды, что она разбавляет концентрацию натрия в крови, создавая дисбаланс электролита. Это нарушение, больше известное как гипонатриемия, в основном представляет опасность для профессиональных спортсменов. Статья 2005 года, опубликованная в New England Journal of Medicine, показывает, что до 13% бегунов, участвовавших в 2002 году в Бостонском марафоне, получили гипонатриемию от употребления слишком большого количества воды.
Мускатный орех
Его часто используют как специю для приготовления самых разных блюд. Мускатный орех содержит природное соединение, называемое миристицином, которое обладает галлюциногенными эффектами (при достаточных дозах), сходными с эффектом от ЛСД. В чистом виде миристицин — вещество токсическое, поэтому даже пять граммов единовременного потребления такой специи могут навредить организму.
Соевый соус
В 2013 году 19-летний житель Вирджинии выпил 0,9 литра соевого соуса на спор и стал терять сознание. Врачам удалось спасти ситуацию и понизить уровень соли до нормального за несколько часов. Необдуманный поступок спровоцировал гипернатриемию — состояние, при котором концентрация натрия в плазме сильно превышает норму. Однако парень провёл в коме целых три дня.
Миндаль
Нельзя употреблять в пищу незрелые плоды миндаля, так как в них содержится цианид, вызывающий отравление. В составе сырого горького миндаля отмечается содержание ядовитой синильной кислоты, которая может причинить вред организму. Однако из такого миндаля делают масло или едят его в умеренном количестве, предварительно поджарив. Злоупотребление миндалём может вызвать головокружение, а также лёгкое наркотическое опьянение.
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