7 ноября в Самаре прошел традиционный Парад Памяти
7 ноября 2017 19:25
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В этом году парад был посвящен полководцам Победы. Министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский направил приветственную телеграмму участникам парада: «Одна из главных задач, которую решает Парад в Самаре, показать максимально достоверную историческую реконструкцию Парада 7 ноября 1941 года, чтобы ныне живущие могли представить себе, как это было. Это не только повышает интерес к изучению истории Отечества, но и помогает бороться с попытками ее искажения».
Мероприятие традиционно началось с возложения цветов к памятному знаку «Памяти Парада 1941 года», установленному на площади им. Куйбышева. Цветы возложили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, председатель губернской Думы Виктор Сазонов, члены областного кабинета министров, ветераны, депутаты разных уровней, представители общественности.
Парад Памяти начался с торжественного внесения на главную площадь города Государственного флага России, копии знамени Победы, а также боевых знамен 65-й и 415-й стрелковых дивизий, которые в начале Великой Отечественной войны были сформированы на Дальнем Востоке и транзитом через Куйбышев отправлялись на фронт. 7 ноября 1941-го именно они и шествовали по площади им. Куйбышева.
С приветственным словом к участникам и гостям Парада обратился Дмитрий Азаров. «Сегодня – особый день в истории нашего края. День, в котором слились воедино величие и гордость, память и скорбь. 76 лет назад на этой площади прошел исторический парад, овеянный легендарной славой наших предков. Парад, приравненный к важной военной операции, во многом опередившей исход самой
кровопролитной войны в истории человечества», - сказал глава региона. Он добавил, что дорога к Великой Победе для 22 тысяч бойцов началась именно с площади Куйбышева. «Те, кто прошел в парадном строю и не увидел Великой Победы, приблизили ее ценой своей жизни. Сегодня мы склоняем головы перед священным подвигом советских солдат и тружеников тыла», - сказал Дмитрий Азаров.
Память погибших в годы войны на площади Куйбышева почтили минутой молчания. Глава региона подчеркнул — Великая Отечественная война стала целой эпохой в жизни страны. «Это было время коренного исторического перелома. Тогда решалась судьба не только советского народа, но и всего мира. На нашу страну враг обрушил всю военную мощь покоренной Европы. Мы гордимся тем, что сотни тысяч наших земляков сражались на полях сражений, а наш город, Куйбышев, поставлял фронту оружие победы, ценой невероятных усилий оправдал высокий статус запасной столицы», – сказал руководитель области.
Дмитрий Азаров напомнил, что в дни, когда советские солдаты били фашистов на передовой, в Куйбышеве тыл стал фронтом. «Куйбышевцы и рабочие эвакуированных заводов встали к станкам, работали на пределе сил и возможностей. В сложнейших условиях наладили работу оборонных заводов, выпускали самолеты, боеприпасы. Все знали - дорога каждая минута. Священный подвиг фронтового поколения показал всему миру беспримерную отвагу и мужество нашего солдата», - сказал врио губернатора.
Дмитрий Азаров подчеркнул: «Наша армия принесла свободу всей Европе. Сегодня мы обязаны помнить — свободу и мир на континенте тогда отстоял наш многонациональный народ. Великая Победа стала возможной благодаря сплоченности и патриотизму всех граждан страны». По словам главы региона, эти качества и сегодня являются основой российской государственности. «Наш священный долг беречь Россию также трепетно, как делали наши отцы и деды. Новое время несет новые угрозы, но помня уроки истории, мы будем бережно
хранить мир на нашей земле, передадим его нашим детям, внукам и правнукам. Сбережем священную правду о Великой войне и Великой Победе, будем достойны подвига наших отцов, дедов и прадедов», - в завершении выступления сказал Дмитрий Азаров.
Затем приветственный адрес полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе зачитал заместитель полпреда Алексей Сухов. «Подвиг наших дедов и отцов вдохновляет на свершения и новые победы, вселяет чувство гордости за свою Родину. Молодежь, воспитанная на примерах мужества и самоотверженности становится сейчас образцом преемственности боевых традиций защитников Отечества. Мы уверены, что новое поколение, принявшее эстафету служения России, сумеет защитить свою страну и
обеспечить ее развитие и процветание. Важно, что Парад Памяти объединяет жителей всех регионов Приволжья, других субъектов Российской Федерации, представителей зарубежных стран. Это показатель нашего общего, единого понимания значения памяти о Великой Отечественной войне», - привел слова Михаила Бабича Алексей Сухов. Заместитель полпреда добавил, что в Приволжском федеральном округе вопросам патриотического воспитания уделяется особое внимание. В округе активно развивается кадетское образование,
юнармейское движение, увеличивается количество военно-патриотических клубов и поисковых отрядов.
Сразу после приветственных слов командующий парадом генерал-майор Александр Протченко дал команду к прохождению расчетов. Торжественным маршем по площади прошли военнослужащие, представители силовых структур, ветеранских и патриотических организаций, трудовых коллективов промышленных предприятий. Всего по площади прошли 92 расчета: часть из них были историческими, часть - военными. Отдельным строем прошел Геройский полк, участники которого нести фотографии Героев Великой Отечественной войны.
Настоящим символом Парада Памяти в Самаре стал народный артист СССР Василий Лановой, который, как и прошлые годы, читал стихи военных лет, сообщает пресс-служба облправительства.
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