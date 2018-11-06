7 ноября в Самаре пройдет Парад Памяти. Программа мероприятий 7 ноября

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По площади Куйбышева маршем пройдут порядка 6 тысяч человек. Это парадные расчеты действующей армии, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов и профсоюзов, военно-патриотических объединений и клубов, ДОСААФ России, детско-юношеских спортивных школ, общеобразовательных,средне специальных и высших учебных заведений, воспитанников кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ. Запланировано участие парадных расчетов всех субъектов Приволжского федерального округа, г. Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, республики Крым, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Воронежской областей, Краснодарского края. Среди этих парадныхрасчетов по традиции пройдет смотр строя.Зрители увидят парадные расчёты в форме и с оружием времен Великой Отечественной, 37 единиц исторической техники, в том числе легендарный танк Т-34. В воздух поднимутся самолёты ПО-2, ЯК-52, вертолёты Ми-2. Военный оркестр исполнит марши 1941 года.Своё участие в церемонии уже подтвердили делегации из разных регионов России и ещё 14 государств, среди них 5 послов (Коста-Рики,Сенегала, Габонской Республики, Колумбии, Кубы), военный атташе Китая, консулы.После Парада Памяти в 14.00 состоится реконструкция битвы, которая в этом году пройдет на набережной р. Волга (первая очередь Набережной между ул. Вилоновской и Красноармейской). Она будет посвящена 75-летию освобождения Крыма. В 1943 году в Керченско-Эльтигенской десантной операции принимали участие морские стрелковые бригады, сформированные на территории Куйбышевской области и участвовавшие в историческом параде.В 15.30 в Доме офицеров Самарского гарнизона (ул. Шостаковича, д. 7) для парадных расчетов Приволжского федерального округа, участвовавших в Параде Памяти, пройдет моноспектакль «Спасибо за верность, потомки!». Народный артист СССР, актер театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятельпредставит спектакль, посвященный великому подвигу российского народа в Великой Отечественной войне.Завершатся мероприятия в 18.00 в Самарском академическом театре оперы и балета торжественным гала-концертом солистов Государственного академического Большого тетра России, посвященным проведению Парада Памяти-2018. Также в театре откроется выставка «Большой театр в годы эвакуации», которая расскажет о деятельности Большого театра в годы Великой Отечественной войны. На выставке будут представлены уникальные экспонаты из музея Большого театра: оригинальные сценические костюмы актеров середины XX века, которые использовались в постановках, проходивших в Куйбышеве; эскизы костюмов; эскизы декораций к этим постановкам, а также архивные фотографии и документы.Вход на Парад Памяти свободный!10:00 Встреча руководства города и области с ветеранами в музее «Памяти Парада 7 ноября 1941 года» (г.Самара, ул. Рабочая, 19);11: 30 Возложение цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года» (г.Самара, пл. им. Куйбышева);12:00 Парад Памяти (г.Самара, пл. им. Куйбышева);14:00 Реконструкция «Керченско-Эльтигенской десантной операции» (г.Самара, первая очередь Набережной р. Волга, между ул. Вилоновской и Красноармейской);15:30 Моноспектакль народного артиста СССР В.С. Ланового для участников Парада Памяти (г.Самара, ул. Шостаковича, 7);18:00 Концерт солистов Государственного академического Большого театра России (г.Самара, пл. им. Куйбышева, 1), передает пресс-служба облправительства.4+Фото: соцсети