7 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта по улицам Шостаковича и Фрунзе

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением публичного мероприятия Самарского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» – празднованием 101-летия Великой Октябрьской социалистической революции –на территории городского округа Самара будет ограничено движение транспорта на следующих участках:- по улице Фрунзе от улицы Шостаковича до улицы Вилоновская;- по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Куйбышева.Также в вышеуказанный период будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на площади Чапаева, передает пресс-служба администрации Самары.