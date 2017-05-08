9 мая в Самарской области около 6 000 сотрудников ОВД будут обеспечивать правопорядок и общественную безопасность

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Планируется проведение 246 культурно-массовых мероприятий, в которых, по предварительной информации, примут участие около 240 000 человек. В этот день обеспечивать правопорядок и общественную безопасность непосредственно в местах проведения массовых мероприятий будут около 6 000 сотрудников органов внутренних дел, 319 добровольных народных дружинника и 343 работника частных охранных организаций, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.