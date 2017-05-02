9 мая в Самаре пройдет праздничный концерт «Мы едины в Победном строю»

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18.00 – 19.00 Акция «Вальс Победы». В записи, а так же в исполнении Муниципального духового оркестра г.о Самара будут звучать вальсы, в том числе времен Великой Отечественной войны, а на площади – интерактивная работа ведущих и участников Акции. Каждый пришедший на площадь Куйбышева сможет принять участие в самом массовом исполнении вальса.Затем на концертной сцене выступят лучшие коллективы Самарской области:Государственный Волжский русский народный хор им. П. Милославова,Государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки»,Народная артистка Самарской области Юлия Денисова, Народный артист РФ Марк Левянт и др.20. 50 – 21.15 Творческая программа актера театра и кино, кинорежиссера, телеведущего Сергея Маховикова22.30 – Праздничный фейерверкВход на пл.Куйбышева свободный, сообщает пресс-служба блправительства.